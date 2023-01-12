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В Дании сообщили о риске ослабления армии из-за помощи Украине

В Дании сообщили о риске ослабления армии из-за помощи УкраинеTV2: в Дании сообщили о риске ослабления армии в случае передачи Украине гаубиц Caesar

Из-за желания Украины заполучить стоящие на вооружении Дании гаубицы Caesar перед Копенгагеном встала «острая дилемма». Об этом сообщает телеканал TV2.

Отмечается, что системы Caesar играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Киев требует их безвозмездной передачи. По данным телеканала, это требование украинской стороны стало «головной болью» для министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена.

«В датской армии уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела», — сообщает телеканал. По словам бывшего командира артиллерийского полка, полковника Торбена Диксена Меллера, передача оружия Киеву отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Он подчеркнул, что это тяжелое вооружение нужно вооруженных силам Дании, и на переоснащение уйдут годы.

По данным телеканала, системы Caesar необходимы для создания войсковой бригады, что является одним из обязательств Дании перед Североатлантическим альянсом. Однако в случае их передачи украинской стороне выполнить это обязательство будет затруднительно.

Меллер добавил, что армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. «Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей», — сказал он.

В конце декабря сообщалось, что все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Франция в рамках помощи поставила Украине, требуют ремонта. По данным Le Figaro, стволы поставленных САУ быстро изнашиваются из-за колоссального темпа огня. Так, одна Caesar полностью вышла из строя, а остальные требуют техобслуживания и ремонта.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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