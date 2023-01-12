. В день рождения Андрея Малахова спортивный комментатор Гусев рассказал о его «мохнатой руке»

О карьере телеведущего Андрея Малахова высказался спортивный комментатор Виктор Гусев. 11 января — день рождения популярного телеведущего Андрея Малахова. Телезвезде исполнилось 51 год. С этим праздником его поздравил коллега Виктор Гусев. «Я очень хорошо помню то время, когда Андрей начинал (карьеру). Это человек, который в своей профессии сделал себя абсолютно сам. Приехал в Москву издалека, начинал с программы «Доброе утро» на ОРТ. По-моему, сначала был корреспондентом, потом ведущим. Постепенно-постепенно совершенствовался в профессии. На мой взгляд, достиг в ней очень больших высот», — сказал Гусев.Комментатор добавил, что лично он очень уважает Андрея. «В обычной жизни мы не являемся друзьями. Все время пересекались в каких-то поездках. Хороший, веселый парень, с которым приятно общаться… Что я очень ценю, он сам себя сделал, без какой-то, как говорится, мохнатой руки. Просто пришел в профессию и постепенно стал человеком, которого знает вся страна», — цитирует комментатора издание РИА ФАН.