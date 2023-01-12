. В Иркутске из-за плохого самочувствия пассажира приземлился самолет, летевший в Улан-Удэ

12 января в аэропорту «Иркутск» приземлился самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы в Улан-Удэ. Одному из пассажиров аэробуса А320 стало плохо во время полета, и он потерял сознание, сообщили IRK.ru в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла успешно в 8:30. Пассажира самолета привели в чувство, оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в одну из больниц Иркутска. После этого аэробус заправили, и он продолжил выполнять рейс.