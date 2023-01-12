. В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 18-летнюю Амину Маджидову
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В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 18-летнюю Амину Маджидову

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 18-летнюю Амину Маджидову

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшую студентку. С заявлением о пропаже 18-летней девушки в дежурную часть полиции обратилась ее мать, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

9 января Амина Маджидова ушла из дома на улице Ленской. Семье она сказала, что идет в аптеку за лекарством. После ухода студентка перестала выходить на связь, сейчас ее местонахождение неизвестно. Полицейские выяснили, что студентка забрала с собой все свои документы и заблокировала личные страницы в социальных сетях.

Приметы девушки: рост — 154—160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы. Была одета в коричневую куртку с капюшоном, светло-серую шапку, черные сапоги-берцы.

Граждан, которые что-либо знают о местонахождении Амины Маджидовой, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (112), 8( 3952) 21-68-05, 21-36-00 либо 21-78-88 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области).

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По материалам: irk

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