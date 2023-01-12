. В Иркутской зоогалерее лечат длиннохвостую неясыть с закрытой черепно-мозговой травмой

Специалисты Иркутской зоогалереи лечат длиннохвостую неясыть с закрытой черепно-мозговой травмой. Перед Новым годом птица приехала в Иркутск в кузове большегруза, который следовал из Красноярска. Сова ударилась о машину и упала в кузов во время движения автомобиля.

Как отмечают в группе зоогалереи в социальной сети «ВКонтакте», так как длиннохвостые неясыти не редкие птицы, выпустить пострадавшую сову после выздоровления можно в любой части ареала. «Динамика в плане лечения нормальная, уже видят оба глаза, отек сошёл, координация восстанавливается. А вот есть самостоятельно пернатая никак не хочет. Но время ещё есть, так что работаем… Птица вполне выпускная (все кости целые), осталось уговорить захотеть жить. Не первый раз, справимся», — рассказывают специалисты зоогалереи.



