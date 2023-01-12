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В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активовВладимир Потанин возглавил рейтинг Forbes новых собственников активов иностранных компаний

Forbes составил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год. На первом месте оказался предприниматель Владимир Потанин.

Он возглавляет холдинг «Интеррос» и «Норильский никель», иностранными активами Потанина стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России. Оценивая выгоду, издание отмечает, что валовая прибыль нового актива Потанина составила 49,1 миллиарда рублей за 2021 год. На втором месте оказался Владимир Свиблов (Kinross Gold, 38,6 миллиарда рублей), на третьем — Иван Тырышкин с партнерами (Хоум Кредит Банк, «Хоум Кредит Страхование» и финансовые сервисы, 36,5 миллиарда рублей).

В пятерку также попали НАМИ (АвтоВАЗ и «Ниссан Мануфэкчуринг Рус»), Андрей Ольховский и Андрей Костин (российские предприятия Mercedes-Benz). Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор на шестом месте. Издание делало расчеты на основании валовой прибыли за 2021 год, так как сделки после 24 февраля проходили по номинальной стоимости или их сумма неизвестна.

Российские компании проворно замещают на отечественном рынке зарубежный бизнес, который покинул страну, заявил в январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сказал, что любой бизнес, работающий в России, — будь он иностранным или отечественным — способствует развитию экономики.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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