. В России выдвинут бывших участников СВО на выборы

«Ведомости»: на выборы в сентябре 2023 года выдвинут участников спецоперации

В России участников спецоперации — бывших военных, добровольцев и тех, кто работал волонтером в Донбассе, — выдвинут на выборы в 2023 году. Об этом сообщили четыре источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП).

По данным двух из них, представители «Единой России», которые участвуют в боевых действиях в качестве добровольцев, сделают акцент на «военной составляющей».

С ним согласен еще один близкий к АП собеседник — он уверен, что участие в выборах тех, кто был в зоне СВО, выгодно, так как на это есть запрос в обществе.

По мнению неназванного источника, близкого к Госдуме, неслучайно часть парламентариев поехала добровольцами на новые территории России. Эти люди смогут вернуться из поездки в качестве «ветеранов» и вступить в кампанию в таком статусе.

Собеседник издания привел в пример депутата Госдумы Сергея Сокола, который в настоящее время находится на Донбассе как доброволец — он пойдет на выборы главы Хакасии от «Единой России». Источник уверен, что после того, как Сокол продлил свое пребывание в зоне боевых действий, он может выдвинуться на пост губернатора в Хакасии против коммуниста Валентина Коновалова, что усилит его позиции.

Другие думские партии — КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР — также планируют включать в число кандидатов на сентябрьские выборы тех, кто связан с СВО. По словам политолога Алексея Макаркина, у четырех из пяти парламентских партий в электорате есть избиратели, которые внимательно следят за спецоперацией. Специалист задался вопросом, насколько кандидаты на выборах, связанные с СВО, сосредоточатся на избирательной компании.

«Коме того, есть фактор воспоминаний. В 1990-е годы много афганцев пошло на выборы, а в начале 2000-х годов — тех, кто воевал в Чечне. Поэтому и сейчас понятно желание партий усилить свои списки», — подытожил он.

Выборы в России в 2023 году пройдут 10 сентября. На прямых выборах планируется избрать 20 губернаторов, на непрямых — пять. Также будут выбраны 20 депутатов заксобраний, впервые в четырех новых субъектах России будут избраны региональные парламенты.

В 2022 году выборы различных уровней в стране прошли с 9 по 11 сентября. Прямым голосованием были избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров.