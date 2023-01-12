. В сети высмеяли список правил для женщин из Tinder

Пользователь Tinder составил список правил для женщин и был высмеян на Reddit

Пользовательница Reddit опубликовала список правил для женщин, который составил в приложении для знакомств Tinder парень по имени Дэниел. В комментариях многие пользователи сети сочли требования молодого человека нереалистичными и высмеяли их.

В списке требований, которым должны удовлетворять его потенциальные партнерши, Дэниел завил, что рост девушки должен составлять не более 162 сантиметров, а процент жировой массы тела — не выше восьми. Кроме того, согласно списку парня, желающая познакомиться женщина должна быть «очень привлекательной» и готовой к спонтанному сексу.

«Ты должна жить достаточно близко, чтобы иметь возможность приехать в течение 10 минут после моего звонка (...) У тебя должны быть работа и машина», — гласили другие требования. Кроме того, как написал Дэниел, его потенциальная партнерша должны знать, «когда ей говорить, а когда заткнуться».

«Окей, Дэниел, но что же ты можешь предложить взамен?», «На твоем месте я бы назначил ему свидание и не пришел», «У этого парня определенно никогда не было секса», — высказались в комментариях пользователи Reddit. Многие из них также удивились требованию молодого человека к проценту жировой массы тела. «Чувак хочет встречаться со скелетом», — пошутил один из комментаторов. Вместе с тем другие пользователи предположили, что, опубликовав такие правила, парень хотел высмеять аналогичные требования женщин к мужчинам в Tinder.

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