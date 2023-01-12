. В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия

Обозреватели NI Сало и Хазен предрекли ВСУ проблемы из-за поставок БМП Bradley и Marder

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнуться с проблемами из-за новых поставок западного оружия, пишут доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в статье для National Interest (NI).

По словам экспертов, решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей только ухудшит положение украинских войск. «Предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — предрекли специалисты.

Они уточнили, что отправка этого вооружения потребует создание различных цепочек поставок. Кроме того, ВСУ придется поменять подход в обслуживании техники. Авторы статьи напомнили, что украинским солдатам предстоит пройти индивидуальное обучение, чтобы использовать бронемашины конкретной модели.

В среду, 11 января, Вашингтон заявил, что предоставит Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия пообещала ВСУ БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также стало известно, что США начали массово перебрасывать танки в Восточную Европу.