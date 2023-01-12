. Валерий Меладзе заслужил прощение через суд

Певец Валерий Меладзе погряз в судах. Известный музыкант выиграл в Арбитражном суде Москвы. Музыкант Валерий Меладзе получил прощение в России. Речь идет не о недавнем скандале в Дубае, где Валерий Меладзе поддался на провокацию, а об иске в Арбитражном суде Москвы.Дело в том, что Валерий Меладзе нарушил условия договора аренды со столичной мэрией. Валерий Меладзе арендовал землю под ТЦ «Вантаж» и открыл там ломбард, автошколу и ремонт одежды. По договору он этого делать не мог. В итоге было возбуждено дело за административное правонарушение. Юристы Валерия Меладзе оспорили его в суде и выиграли дело. Все претензии с Меладзе были сняты, музыкант может открывать внутри ТЦ что угодно. Правда, сейчас это решение Арбитражного суда госинспекция пытается оспорить.