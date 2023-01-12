. Въезд на Академический мост с 3-го Июля оборудуют в две полосы в 2023 году

В 2023 году в Иркутске обустроят дополнительную полосу при въезде на Академический мост с улицы 3-го Июля. Как отметили в комитете городского обустройства мэрии, в результате будет увеличена пропускная способность данного участка.



Сейчас движение транспорта по улице 3-го Июля на участке от Кожова до Академического моста осуществляется по четырем полосам – по две в каждом направлении. Ширина проезжей части позволяет увеличить их количество. Дополнительную полосу организуют на участке 3-го Июля в сторону Академического моста от Коммунистической до въезда на путепровод. Также до двух нормативных полос расширят непосредственно въезд на Академический мост.

Протяженность ремонтируемого участка составит 600 метров. В рамках проводимых работ обновят дорожное покрытие.

Напомним, в 2022 году отремонтировали съезд с Академического моста. Общая площадь участка – около 29 тысяч квадратных метров. Здесь уложили асфальт марки ЩМА, который является одним из наиболее износоустойчивых.