. Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня рассказала о своих похоронах

Виктория Боня рассказала о своих похоронах
43-летняя модель Виктория Боня рассказала о своем самочувствии. Телеведущая в начале января приехала с группой альпинистов в Чили, чтобы покорить гору Охос-дель-Саладо. Однако, в отличие от бывалых путешественников, модель никак не может совладать со своим организмом и привыкнуть к перепадам давления, поэтому мучается страшными головными болями и выглядит ужасно, но не желает отказываться от экспедиции. В какой-то момент Виктории стало так плохо, что ее заставили спуститься к морю и провести там сутки, чтобы прийти в себя. И вот после непродолжительной реабилитации Боня вновь вышла на связь с подписчиками и рассказала о самочувствии. «Ротация вниз снова очень помогла. Всего одна ночь на уровне моря, и я смогла восстановиться и вернулась к группе готовой к подъему. Выгляжу, конечно, не так как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, как обычно, меня чуть ли не хоронят. В общем, я в порядке», — отчиталась звезда «Дома-2».
Между тем для Виктории это уже второе по счету восхождение. В первый раз она попыталась взобраться на гору Манаслу, но вышло все не очень удачно. В ходе путешествия экспедиция оказалась на опасном участке, и Боня едва не погибла при сходе лавины, став свидетельницей того, как стихия уносит жизни ее знакомых. После такого потрясения альпинисты не стали продолжать поход и спустились вниз. К слову, звезда «Дома-2» в тот раз потратила на поездку внушительную сумму денег — около 2,5 миллиона рублей, а вот экспедиция в Чили стоила гораздо дешевле, к тому же Виктории не пришлось покупать снаряжение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
7 правил эффектной мужской фотосессии
7 правил эффектной мужской фотосессии
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру американского боевика
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось 55 лет
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

Топ на сегодня

Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского

Еще по теме

От красоты Виктории Бони не осталось и следа
Виктория Боня рассказала о своем возрасте
Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня ненавидит свою мачеху