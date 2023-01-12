. Виктория Боня рассказала о своих похоронах

43-летняя модель Виктория Боня рассказала о своем самочувствии. Телеведущая в начале января приехала с группой альпинистов в Чили, чтобы покорить гору Охос-дель-Саладо. Однако, в отличие от бывалых путешественников, модель никак не может совладать со своим организмом и привыкнуть к перепадам давления, поэтому мучается страшными головными болями и выглядит ужасно, но не желает отказываться от экспедиции. В какой-то момент Виктории стало так плохо, что ее заставили спуститься к морю и провести там сутки, чтобы прийти в себя. И вот после непродолжительной реабилитации Боня вновь вышла на связь с подписчиками и рассказала о самочувствии. «Ротация вниз снова очень помогла. Всего одна ночь на уровне моря, и я смогла восстановиться и вернулась к группе готовой к подъему. Выгляжу, конечно, не так как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, как обычно, меня чуть ли не хоронят. В общем, я в порядке», — отчиталась звезда «Дома-2».Между тем для Виктории это уже второе по счету восхождение. В первый раз она попыталась взобраться на гору Манаслу, но вышло все не очень удачно. В ходе путешествия экспедиция оказалась на опасном участке, и Боня едва не погибла при сходе лавины, став свидетельницей того, как стихия уносит жизни ее знакомых. После такого потрясения альпинисты не стали продолжать поход и спустились вниз. К слову, звезда «Дома-2» в тот раз потратила на поездку внушительную сумму денег — около 2,5 миллиона рублей, а вот экспедиция в Чили стоила гораздо дешевле, к тому же Виктории не пришлось покупать снаряжение.