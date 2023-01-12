. Вячеслав Манучаров жестко прошелся по сбежавшим звездам шоу-бизнеса

Актер Вячеслав Манучаров набросился на Урганта и Гудкова. Вот уже почти год Иван Ургант не появляется на российском телевидении, хотя продолжает вести корпоративы в РФ. Его коллега, шоумен и актер Вячеслав Манучаров надеется, что Иван навсегда распрощается с карьерой на родине. Манучаров уверен: Иван Ургант и его ближайшее окружение тянет российское ТВ на дно. «Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального эфира, намекая на несправедливую жертву режима в своем лице. Но если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звездам, как вы, выбравших в важный для страны момент в качестве «поддержки» черный квадрат, то ваша чудная программа (речь идет о «Вечернем Урганте» на Первом канале — прим. ред.) уже давно была бы в эфирной сетке», — так 41-летний Вячеслав обратился к телеведущему.Также шоумен подчеркнул, что для Ивана закончились сытные дни, к которым он привык. «Просто, возможно, из-за многолетней череды банкетов, премий и корпоративов у вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры вроде Гудкова и переколотые ботоксом дамы с сумками за 1,5 миллиона рублей, которые мыслят только категориями личного комфорта и уж точно не заботятся исторической перспективой своей родины. Но, к счастью, в большинстве своем наша страна — совершенно другие люди», — отметил Манучаров. Иван Ургант, к слову, предпочитает не вступать в диалоги с обидчиками. Но иногда напоминает о себе в социальной сети. «Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом», — делился Ургант недавно в личном блоге.