. Водитель Hino Ranger погиб, врезавшись в стоявший на дороге грузовик в Тулунском районе
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Водитель Hino Ranger погиб, врезавшись в стоявший на дороге грузовик в Тулунском районе

Водитель Hino Ranger погиб, врезавшись в стоявший на дороге грузовик в Тулунском районе

В Тулунском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По предварительной информации, вечером 10 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Шерагул 46-летний водитель автомобиля Hino Ranger не справился с управлением и врезался в стоявший на дороге грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.

Как сообщили журналисту IRK.ru в Госавтоинспекции Иркутской области, водитель грузовика MAN притормозил на дороге из-за впереди идущих автомобилей, которые медленно поднимались в горку. Водитель Hino Ranger от полученных травм скончался в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины происшествия.


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По материалам: irk

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