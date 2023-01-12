. Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске
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Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

Утром 11 января в Иркутске на улице 4-й Железнодорожной произошло ДТП. 28-летний водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. С места аварии мальчика с травмами доставили в больницу.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано семь аварий, в которых пострадали девять детей. Пятеро несовершеннолетних получили травмы, находясь в автомобилях в качестве пассажиров. Еще четверых сбили на проезжей части: один ребенок пострадал по собственной неосторожности, троих не пропустили автолюбители на пешеходном переходе.

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По материалам: irk

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Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

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