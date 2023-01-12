. Вышел релизный трейлер ремейка Dead Space — игра станет доступна уже 27 января





Один из главных игровых релизов января 2023 года — ремейк Dead Space. Проект предложит игрокам полностью переработанную первую часть любимой многими игровой франшизы. Созданием игры занималась студия EA Motive, и уже 27 января проект смогут опробовать игроки.

Издательство Electronic Arts сегодня опубликовало трейлер к запуску ремейка Dead Space — его можно видеть ниже. В нем демонстрируются кадры из игры, в том числе хорошо знакомые поклонникам герои Dead Space.

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Напомним, выходит ремейк Dead Space только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.