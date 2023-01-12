. Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу





Анонсированная вчера презентация Developer_Direct, которая пройдет 25 января, расскажет о нескольких играх внутренних студий Xbox, планируемых к релизу в ближайшие месяцы. Ранее уже появлялась информация, основанная на презентации Zenimax Online по TES Online, что продолжительность Developer_Direct составит около 45 минут. Теперь же есть точные данные.

Глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг в социальных сетях назвал точную продолжительность шоу Developer_Direct — это 43 минуты. По словам Гринберга, цель Microsoft в том, чтобы быть максимально прозрачными в отношении того, какие команды разработчиков и игры ожидаются на шоу. Из его заявления можно сделать вывод, что действительно масштабных сюрпризов ожидать не стоит.





Напомним, для демонстрации на шоу заявлены The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends и Redfall. Кроме того, можно ожидать нечто интересное для Game Pass.