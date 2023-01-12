. Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу

Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу

Xbox: Developer_Direct продлится 43 минуты, заранее названы команды и игры, которые стоит ждать на шоу


Анонсированная вчера презентация Developer_Direct, которая пройдет 25 января, расскажет о нескольких играх внутренних студий Xbox, планируемых к релизу в ближайшие месяцы. Ранее уже появлялась информация, основанная на презентации Zenimax Online по TES Online, что продолжительность Developer_Direct составит около 45 минут. Теперь же есть точные данные.

Глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг в социальных сетях назвал точную продолжительность шоу Developer_Direct — это 43 минуты. По словам Гринберга, цель Microsoft в том, чтобы быть максимально прозрачными в отношении того, какие команды разработчиков и игры ожидаются на шоу. Из его заявления можно сделать вывод, что действительно масштабных сюрпризов ожидать не стоит.


Напомним, для демонстрации на шоу заявлены The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends и Redfall. Кроме того, можно ожидать нечто интересное для Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
7 правил эффектной мужской фотосессии
7 правил эффектной мужской фотосессии
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Виктория Боня рассказала о своих похоронах
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Гарик Харламов заявил, что камеди клаб остался без Павла Воли
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Дмитрий Нагиев рассказал о своих многомиллионных пожертвованиях армии
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Леонид Агутин с женой поделили имущество
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру американского боевика
Алена Апина в компании взрослой дочери посетила премьеру
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Яна Поплавская поделилась подробностями свадьбы с молодым мужем
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось 55 лет
Фил Спенсер сегодня отмечает день рождения — главе Xbox исполнилось
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске
Водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего подростка в Иркутске

Топ на сегодня

Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса
Франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского

Еще по теме

Стала известна продолжительность шоу Xbox Developer_Direct
Microsoft подтвердила, что Starfield не покажут на Developer_Direct
Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже почти 5 лет
Новая глава The Elder Scrolls Online: High Isle теперь доступна на Xbox