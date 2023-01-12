. Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии
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Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии

Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии


Игровые приставки Xbox Series X | S продаются гораздо лучше, чем Xbox One. Несмотря на это, лидером на рынке стационарных консолей нового поколения остается Sony, продажи Playstation 5 обходят продажи Xbox Series X | S практически во всех регионах.

Известный игровой аналитик и один из руководителей портала GamesIndustry, Кристофер Дринг, сегодня сообщил в социальных сетях интересный фан-факт. По его словам, Xbox Series X и Xbox Series S — самые продаваемые консоли в Норвегии.


Конкретных данных о продажах консолей нового поколения Xbox на территории Норвегии, в сравнении с другими приставками, Кристофер не привел.

Напомним, консоли Xbox Series X | S стали самыми успешными в истории Xbox. На данный момент Xbox Series X | S превосходят по продажам Xbox 360 и весьма существенно.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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