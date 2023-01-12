. За декабрь в Иркутской области суды обязали майнеров выплатить 52 миллиона рублей
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За декабрь в Иркутской области суды обязали майнеров выплатить 52 миллиона рублей

За декабрь в Иркутской области суды обязали майнеров выплатить 52 миллиона рублей

В течение декабря 2022 года суды Иркутской области обязали майнеров выплатить 52 миллиона рублей. Юристы «Иркутскэнергосбыта» доказали, что владельцы земельных участков или объектов недвижимости использовали электроэнергию не для коммунально-бытовых нужд, а для добычи криптовалюты, поэтому должны оплачивать услуги по коммерческому тарифу.

Всего за декабрь суды разных инстанций удовлетворили 36 исков в пользу «Иркутскэнергосбыта», ответчиками которых являлись майнеры. Полученные от «серых» майнеров деньги направят на развитие энергетической инфраструктуры. Это позволит усилить работающие центры питания и тем самым обеспечить стабильность оборудования для обслуживания населения и предприятий области.

Жители, которые стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, могут обратиться в «Иркутскэнергосбыт» по телефону 8 800 100-97-77, отправить сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или написать в группах компании в социальных сетях «Свет38».


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По материалам: irk

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