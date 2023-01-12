. За сутки в Иркутске выпало 65% от месячной нормы снега

По информации Иркутского гидрометцентра, за сутки 11 января и ночь 12 января в Иркутске выпало девять миллиметров снега. Это составляет 65% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Днем 12 января в Иркутске осадков не ожидается. Однако в области местами пройдет небольшой снег. МЧС предупреждает, что с 12 по 16 января в Катангском районе прогнозируют сильные холода: столбик термометра там опустится до -45…-50 градусов, местами до -53..-58.