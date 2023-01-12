. Захарова заявила о планах Киева после Пушкина начать бороться с Гоголем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Захарова заявила о планах Киева после Пушкина начать бороться с Гоголем

Захарова заявила о планах Киева после Пушкина начать бороться с Гоголем

Захарова заявила о планах Киева после Пушкина начать бороться с Гоголем

Украинские власти намерены узаконить процесс преодоления последствий русификации и продолжить борьбу за переименование улиц. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что такая инициатива уже внесена в верховную раду, пояснила она.

«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой — Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой», — цитирует РИА «Новости» дипломата.

Она также задалась вопросом, дойдет ли дело до Николая Гоголя, учитывая то, что с его произведениями «что только ни делали». «Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц», — спрогнозировала Захарова.

С 2022 года на Украине активизировалась кампания по уничтожению общего с РФ культурного наследия. Улицы городов и учреждения культуры, носившие имена российских исторических деятелей, переименуются, а памятники им сносятся.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Лидер России" Артур Латыпов предложил снять кино о лауреатах премии "Горячее сердце"
"Лидер России" Артур Латыпов предложил снять кино о
Подборка самых странных музыкальных инструментов (19 фото)
Подборка самых странных музыкальных инструментов (19 фото)
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю
Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю
СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в детском саду Усть-Кута
СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в детском саду
На Глазковском мосту в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ
На Глазковском мосту в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ
Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина
Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина
Все больше указаний на скорый запуск Xbox Game Pass Friends & Family
Все больше указаний на скорый запуск Xbox Game Pass Friends &
Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью беспилотников на Украине
Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью
Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»
Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»

Топ на сегодня

Российская нефть продолжила дешеветь
Российская нефть продолжила дешеветь
Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
Ксения Бородина продает свой бизнес
Ксения Бородина продает свой бизнес
Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
Екатерину Климову без макияжа едва узнали поклонники
Екатерину Климову без макияжа едва узнали поклонники

Еще по теме

Захарова: Накачивание Украины оружием толкает ее на военные авантюры
Захарова придумала смешное объяснение украинскому ордеру на арест Шойгу
Захарова: Обама может попросить закрыть Пушкина для голубей
Захарова заявила о сохранении позитивных тенденций в САР