Украинские власти намерены узаконить процесс преодоления последствий русификации и продолжить борьбу за переименование улиц. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что такая инициатива уже внесена в верховную раду, пояснила она.

«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой — Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой», — цитирует РИА «Новости» дипломата.

Она также задалась вопросом, дойдет ли дело до Николая Гоголя, учитывая то, что с его произведениями «что только ни делали». «Я думаю, что в какой-то момент, учитывая силу гоголевских произведений, его отношение к России и к русской культуре, я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц», — спрогнозировала Захарова.

С 2022 года на Украине активизировалась кампания по уничтожению общего с РФ культурного наследия. Улицы городов и учреждения культуры, носившие имена российских исторических деятелей, переименуются, а памятники им сносятся.