. Застройщика в Братске проверят из-за сообщений о возможных нарушениях при строительстве
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Застройщика в Братске проверят из-за сообщений о возможных нарушениях при строительстве

Застройщика в Братске проверят из-за сообщений о возможных нарушениях при строительстве

В Братске следственный комитет проверит местного застройщика из-за сообщений жителей о возможных нарушениях при строительстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В социальных сетях появилась информация о возможных нарушениях при строительстве домов и ненадлежащем благоустройстве прилегающей к ним территории. Здания возводятся по программе переселения из аварийного жилья.

Следователи выехали на место, чтобы изучить документацию и опросить застройщика. По результатам проверки примут правовое решение.

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По материалам: irk

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