. Женщина за рулем BMW врезалась в пассажирский автобус в Братске
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Женщина за рулем BMW врезалась в пассажирский автобус в Братске

Женщина за рулем BMW врезалась в пассажирский автобус в Братске

На Братске полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, вечером 11 января в жилом районе Гидростроитель 40-летняя женщина за рулем автомобиля BMW не выбрала безопасный боковой интервал и столкнулась с маршрутным автобусом ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водители, кондуктор и находившиеся в автобусе десять пассажиров не пострадали. В отношении братчанки госавтоинспекторы составили административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку по сообщению о происшествии контролирует прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.


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По материалам: irk

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