. Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю
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Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю

Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю

Жители одного из поселков, расположенных на берегу Байкала, спасли со льда озера косулю. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выражает гражданам благодарность.

Недалеко от истока Ангары семья Сизых каталась по Байкалу на судне на воздушной подушке. Они заметили на льду темную точку и сперва приняли ее за нерпу. Подъехав ближе, местные жители обнаружили, что на льду лежит косуля и не может встать на ноги, потому что ее копыта разъезжаются на гладкой поверхности. Косулю уложили на судно, отвезли в лес и выпустили.



Видео Андрея и Анны Сизых
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По материалам: irk

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