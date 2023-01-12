. Жители поселка на берегу Байкала спасли со льда озера косулю

Жители одного из поселков, расположенных на берегу Байкала, спасли со льда озера косулю. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выражает гражданам благодарность.

Недалеко от истока Ангары семья Сизых каталась по Байкалу на судне на воздушной подушке. Они заметили на льду темную точку и сперва приняли ее за нерпу. Подъехав ближе, местные жители обнаружили, что на льду лежит косуля и не может встать на ноги, потому что ее копыта разъезжаются на гладкой поверхности. Косулю уложили на судно, отвезли в лес и выпустили.





Видео Андрея и Анны Сизых