. 14-16 января в Иркутской области ожидаются морозы от -27 до -42 градусов
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14-16 января в Иркутской области ожидаются морозы от -27 до -42 градусов

14-16 января в Иркутской области ожидаются морозы от -27 до -42 градусов

По данным Иркутского гидрометцентра, с 14 по 16 января в Иркутской области прогнозируются морозы. Ночью 14 января по региону ожидается -27… -32 градуса, при прояснении — -37… -42. Днем от -18 до -23 градусов, местами -28… -33. Холоднее всего будет в Катангском районе — до -58 градусов.

В некоторых районах области прогнозируется небольшой снег, туман. Ожидается слабый ветер 5—10 метров в секунду, порывы до 14-ти метров в секунду. В Иркутске будет переменная облачность, без существенных осадков. Слабый ветер, температура ночью -27… -29 градусов, днем — -19…-21 градус.

На озере Байкал — переменная облачность, местами небольшой снег, ветер 8—13 метров в секунду, местами порывы до 15—20 метров в секунду. Температура ночью -25… -30 градусов, днем — -17… -22.

Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, органов местного самоуправления, руководителей пожарной охраны и спасательных подразделений. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.

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По материалам: irk

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