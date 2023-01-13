. 15 детей, в чьих жилах протекает сразу несколько кровей, и это делает их внешность яркой и неповторимой
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15 детей, в чьих жилах протекает сразу несколько кровей, и это делает их внешность яркой и неповторимой

15 детей, в чьих жилах протекает сразу несколько кровей, и это делает их внешность яркой и неповторимой

Красота человека — понятие, не поддающееся никакому объяснению. Поэтому какой бы вы ни были национальности, вы всё равно останетесь по-своему прекрасны. А если в ваших жилах протекает кровь сразу нескольких рас, то это только сделает вашу внешность в разы ярче и неповторимей. И дети смешанных кровей из сегодняшней подборки наглядный тому пример.

Один аккаунт в Инстаграме* под названием mixedracedchildren собирает снимки таких ребят, которые готовы ещё раз напомнить о том, что красота бывает разной!

Италия + Бразилия

Тринидад и Тобаго + Великобритания

Если вы подумали, какая красивая девочка, то спешим уточнить один момент. На фото изображён мальчик по имени Шайло, чьей длине волос позавидуют многие девчонки.

Ямайка + Великобритания

Так и хочется сказать: «Ну что за лучезарное солнышко!»

Нигерия + Шотландия

Нигерия + Ямайка + Нидерланды

Тайвань + Украина

США + Россия

Куба + Италия

Кажется, эти дети — бесспорное доказательство тому, что у красоты нет национальности. Об этом нам уже напоминали красотки смешанных кровей вот из этой подборки.

Россия + Великобритания + Индия

Великобритания + Египет

Германия + Иран

Франция + Конго

У каждого найдётся во внешности то, что других заставит ахнуть от восторга. Например, девочка на фото по имени Эльза точно поражает всех своей причёской!

Ямайка + Нидерланды

Суринам + Нидерланды + Индонезия

Конго + Бельгия

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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