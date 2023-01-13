15 детей, в чьих жилах протекает сразу несколько кровей, и это делает их внешность яркой и неповторимой
Красота человека — понятие, не поддающееся никакому объяснению. Поэтому какой бы вы ни были национальности, вы всё равно останетесь по-своему прекрасны. А если в ваших жилах протекает кровь сразу нескольких рас, то это только сделает вашу внешность в разы ярче и неповторимей. И дети смешанных кровей из сегодняшней подборки наглядный тому пример.
Один аккаунт в Инстаграме* под названием mixedracedchildren собирает снимки таких ребят, которые готовы ещё раз напомнить о том, что красота бывает разной!
Италия + Бразилия
Тринидад и Тобаго + Великобритания
Если вы подумали, какая красивая девочка, то спешим уточнить один момент. На фото изображён мальчик по имени Шайло, чьей длине волос позавидуют многие девчонки.
Ямайка + Великобритания
Так и хочется сказать: «Ну что за лучезарное солнышко!»
Нигерия + Шотландия
Нигерия + Ямайка + Нидерланды
Тайвань + Украина
США + Россия
Куба + Италия
Кажется, эти дети — бесспорное доказательство тому, что у красоты нет национальности. Об этом нам уже напоминали красотки смешанных кровей вот из этой подборки.
Россия + Великобритания + Индия
Великобритания + Египет
Германия + Иран
Франция + Конго
У каждого найдётся во внешности то, что других заставит ахнуть от восторга. Например, девочка на фото по имени Эльза точно поражает всех своей причёской!
Ямайка + Нидерланды
Суринам + Нидерланды + Индонезия
Конго + Бельгия
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