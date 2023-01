. 16 игр из Game Pass поборются за «Игровой Оскар» — награды DICE Awards 2023

Каждый год проходит мероприятие DICE Awards, в рамках которого награждаются лучшие игры прошедшего года. Мероприятие проводит Академия интерактивных искусств и наук, его часто называют «Игровым Оскаром». Выбор лучших игр в различных категориях при вручении DICE Awards отдают экспертам из игровой индустрии.

В этом году само мероприятие DICE Awards 2023 состоится 23 февраля, сегодня же стали известны номинанты. Всего будет 22 награды, и за них поборются 16 игр из Game Pass (выделены жирным в списках ниже).

Игра годаElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayЛучшая режиссураElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestЛучший геймдизайнElden RingGod of War RagnarökMarvel SnapЛучшая анимацияCuphead — The Delicious Last CourseElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestMoss: Book 2Лучшее художественное направлениеCall of Duty: Modern Warfare 2God of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayThe Callisto ProtocolЛучший персонажCall of Duty: Modern Warfare 2 — Алехандро ВаргасGod of War Ragnarök — АртейGod of War Ragnarök — КратосHorizon Forbidden West — ЭлойЛучший оригинальный саундтрекGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestMoss: Book 2Лучший аудиодизайнCall of Duty: Modern Warfare 2God of War RagnarökGotham KnightsЛучшая историяElden RingGod of War RagnarökI Was a Teenage ExocolonistНаграда за технические достиженияElden RingGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestTeardownЛучший экшенBayonetta 3Neon WhiteSifuЛучшее приключениеGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestStrayЛучшая семейная играDisney Dreamlight ValleyKirby’s Dream BuffetLost in PlayMario + Rabbids Sparks of HopeTrombone ChampЛучший файтингJoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle RMultiVersusRumbleverseThe King of Fighters XVЛучшая гоночная играF1 22Gran Turismo 7Need for Speed UnboundЛучшая RPGElden RingWorld of Warcraft: DragonflightXenoblade Chronicles 3Лучшая спортивная играFIFA 23Mario Strikers: Battle LeagueNBA 2k23OlliOlli WorldЛучшая стратегия/симуляторDwarf FortressIXIONMarvel’s Midnight SunsWarhammer 40,000: CHaos Gate — DemonhuntersЛучшая VR-играCosmonious HighMoss: Book 2Red Matter 2TenatcularThe Last ClockwinderНаграда за достижения среди индиNeon WhiteЛучшая мобильная играDiablo ImmortalGibbon: Beyond the TreesMarvel SnapPoinpyЛучшая онлайн-играCall of Duty: Modern Warfare 2FIFA 23Final Fantasy XIV: EndwalkerMarvel SnapRumbleverse