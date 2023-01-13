. 18 стрёмненьких, но безобидных штуковин, которыми можно взбудоражить даже стальные нервишки
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18 стрёмненьких, но безобидных штуковин, которыми можно взбудоражить даже стальные нервишки

18 стрёмненьких, но безобидных штуковин, которыми можно взбудоражить даже стальные нервишки

Вы всегда доверяете тому, что видите собственными глазами? А зря! Иногда наше воображение в буквальном смысле подшучивает над нами и заставляет лицезреть то, чего на самом деле нет. Видок у этих штуковин может быть далеко не самый приятный и даже местами пугающий.

Конечно, воображение проделывает с нами такой трюк не забавы ради, а чтобы в лишний раз убедиться, что перед нами нет никакого потенциально опасного предмета или объекта. Перестраховывается, если можно так сказать. Предлагаем вам взглянуть на ряд фото, которые уже успели взбудоражить и напугать ряд пользователей интернета.

Уличный фонарь, заросший виноградной лозой

И как после увиденного вернуться ко сну?

Приветик!

Это покемон.


«Йахаха! Вы нашли меня!»

Гигантский кактус пейот

Выглядит почти как гигантский зелёный мозг.

Обычный пирог и ничего более

Я бы всё равно съел это.


Это полностью съело бы тебя


Эти глаза буквально следят за тобой

Ногти хип-хоп исполнительницы Карди Би выглядят, как перчатка Фредди Крюгера

Карди руки-ножницы.


Форма её большого пальца беспокоит больше, чем ногти.

Чёрная игольчатая плесень, которая появилась в миске с кошачьей едой

Некоторые люди любят свою кошку. Некоторые люди пытаются вырастить кошку.


Существо выглядит так, будто оно ходит по дому ночью.


Фух, как хорошо, что это всего лишь статуя

Осы построили осу

Хорошая пиньята.

Бесконечно глубокий водосливной туннель плотины Гувера

Ку-ку! И как теперь доставать оттуда этого парня?

Сладкий картофель, выкопанный в саду

У тебя осталось ещё четыре желания!

Почти суккуб

Собака моего клиента

Если бы Цербер имел только одну голову и был бы крошечным.

Купи, купи эту книгу!

Наконец, книга, о которой можно судить по обложке.


Большая каймановая черепаха всплывает рядом с рыбацкой лодкой

Это Годзилла, приятель.

Корабельное отверстие для выпуска якоря

Здесь вы можете посмотреть удивительные фото из серии «показалось», которые сначала сломают вам мозг, а после знатно повеселят.

# Интересное
По материалам: twizz

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