. Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье

Певица Алсу призналась, как улаживает конфликты с мужем Яном Абрамовым. Мало кому удается после нескольких лет брака избегать семейных скандалов. Часто супруги начинают ругаться по мелочам и не замечают, как у них копятся обиды и претензии друг к другу. Певица Алсу уверена, что эта проблема легко решается с помощью душевных разговоров. В своем новом интервью певица рассказала о том, как складываются её отношения с мужем Яном Абрамовым. Она подчеркнула, что в её дома царит патриархат. Мужчина является главным в семье и за ним всегда последнее слово. Однако Алсу с помощью хитрых уловок научилась поддерживать баланс, при котором супруг прислушивается к её мнению.Несмотря на кажущуюся со стороны идиллию, в звездном доме иногда случаются конфликты. Алсу призналась, что их отношения временами оказываются в кризисе. Независимо от того, кто был неправ в ситуации, певица всегда первой идет на примирение. «Зачем портить себе настроение и усугублять ситуацию? У меня нет этой гордости, что я не могу наступить себе на горло или переступить через себя. Нет. Я подхожу первая со словами: «Давай поговорим?»— рассказала Алсу в YouTube-шоу на канале Армана Давлетярова. Певица уверена, что показывает своим трем детям пример правильных отношений. Она сама росла в семье с такими же порядками. Никто в доме не мог оспорить точку зрения её отца Ралифа Сафина. Кстати, на днях Алсу поделилась редким совместным фото с родителем. Артистка трогательно поздравила отца с 69-летием, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.