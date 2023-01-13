. Американский музей выставил краденую картину Ван Гога
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Американский музей выставил краденую картину Ван Гога

Американский музей выставил краденую картину Ван ГогаThe Guardian: выставленная в Детройтском музее картина Ван Гога оказалась краденой

Картина Ван Гога «Читательница романов», выставленная в городском художественном музее Детройта, США, является краденой. Об этом говорится в иске, поданным во вторник, 10 января, компанией Brokerarte Capital Partners и ее единственным владельцем Густаво Сотером (Gustavo Soter), бразильским коллекционером произведений искусства, пишет The Guardian.

В иске утверждается, что музей позаимствовал картину у незаконного владельца. Отмечается, что Сотер приобрел картину в 2017 году за 3,7 миллиона долларов, после чего «третье лицо немедленно завладело картиной». В документе также говорится, что коллекционер «никогда не передавал право собственности или какие-либо права на картину этой третьей стороне. Поскольку третье лицо завладело картиной в мае 2017 года, истец не знает местонахождение картины».

Сотер обратился к музею с просьбой передать ему картину до окончания выставки. Федеральный судья, в свою очередь, распорядился не перемещать картину до судебного заседания, назначенного на 19 января.

На картине 1888 года, написанной маслом, под названием Une Liseuse De Romans, или «Читательница романов», изображена молодая темноволосая женщина, читающая книгу в желтом перплете. Работа представлена в музее в рамках выставки «Ван Гог в Америке». Помимо скандальной картины на выставке можно увидеть 74 работы голландского постимпрессиониста. Коллекционер оценивает работу как минимум в 5 миллионов долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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