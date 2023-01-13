. Анастасия Макеева поселила родителей мужа в своем доме

Актриса Анастасия Макеева рассказала об отношениях с родителями супруга. В мае Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят два года со дня бракосочетания. За это время супруги, по собственному признанию, ни разу не ссорились. Кроме того, артистка прекрасно ладит с родителями мужа. Анастасия с большим уважением относится к свекрови и свекру, стараясь сделать так, чтобы им было комфортно. «У нас идиллия! Более того, Ромины родители теперь живут в нашем загородном доме постоянно. Там благоустроенный дом, все удобства. Заботимся о них, финансовые вопросы взяли на себя», — поделилась 41-летняя Макеева в беседе с журналистами. Артистка не забывает и о своих родителях, которые во всем поддерживают ее. «Мои родители и Ромины нашли общий язык с самой первой встречи — увиделись, а через час уже общались так, будто знают друг друга лет 20. Моя мама обожает Рому. И он тепло к ней относится, и к папе тоже. Вообще с появлением Ромы в моей жизни я обрела не только личную любовь, я обрела и большую дружную семью. И очень счастлива», — отметила Макеева.Напомним, до встречи с Анастасией Роман Мальков был женат и воспитывал с супругой Светланой четверых детей. Сейчас старший сын Малькова проживает с ним. Остальные наследники обосновались в США с матерью. «Я не слежу за судьбой Светланы. Искренне желаю ей счастья. С тремя младшими детьми Рома, к сожалению, не видится. Очень по ним скучает. Всегда ждем их у нас, надеемся, что однажды они приедут», — подчеркнула актриса. Раньше о жизни Анастасии и Романа ходило много нелестных слухов, на которые влюбленные старались не обращать внимания. Хейтеры не смогли разрушить семью пары. «Рома первым встает с постели — приносит мне вкусный кофе. В этом отношении я абсолютная принцесса, и муж меня балует. Не было еще у нас ни одного утра, чтобы я осталась без кофе. Вечером спать ложимся всегда вдвоем, никогда поодиночке — это тоже ритуал. Перед сном смотрим какое-нибудь кино, читаем новости. Я, заметив, что муж закрыл глаза, толкаю его: «Ты что, уснул?». Он почти бодро отвечает: «Нет, мне просто удобнее слушать с закрытыми глазами». Это выглядит забавно, потому что он, конечно, тут же засыпает», — рассказала артистка, «КП».