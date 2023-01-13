. Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу

Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу

Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
46-летняя балерина Анастасия Волочкова сделала странное заявление. Звезда балета проводит отпуск на Мальдивах, куда летает каждый год. На этот раз танцовщица организовала себе продолжительный отдых на нескольких шикарных виллах и призналась, что потратила на аренду апартаментов чуть ли не 5 миллионов рублей. В Москву артистка вернется лишь 19 января, накануне дня рождения. Экс-прима Большого театра уже составила план празднования 47-летия и поделилась им с подписчиками в соцсети. Она решила собрать гостей в подмосковном СПА-отеле, расположенном недалеко от ее загородного особняка, и пригласить на вечеринку близких друзей и журналистов.
«Вернусь из Мальдив накануне. В этот раз мне захотелось собрать звездный круг очень настоящих друзей. Каждого пригласила лично. Представителей достойных СМИ буду рада увидеть в фойе, где многие неоднократно брали у меня интервью. Мы давно не виделись, и мне есть что вам рассказать и чем поделиться. Смогу ответить даже на незаданные вопросы», — заинтриговала Анастасия. Однако поклонники Волочковой были несколько разочарованы ее сообщением. Они ожидали от артистки совсем другого известия – о ее грядущей свадьбе, которая должна была состояться сразу же после дня рождения. Волочкова якобы даже начала искать оленей для торжества, поскольку хотела, чтобы все было стилизовано в духе зимней сказки. Однако на Мальдивы танцовщица, судя по всему, улетела одна, без жениха Дмитрия Дюрана. Да и вряд ли бы она смогла беззаботно отдыхать на курорте, если бы ей нужно было организовывать бракосочетание. Так что в Сети уже сделали вывод, что замужество Анастасии вряд ли состоится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"
Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова:
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Наступает самый опасный день
Наступает самый опасный день
Певица Слава похвасталась беременным животом
Певица Слава похвасталась беременным животом
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном
Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков
Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков
Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу
Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по
Что нужно сделать на Старый Новый год 2023
Что нужно сделать на Старый Новый год 2023
Въезд на Академический мост с 3-го Июля оборудуют в две полосы в 2023 году
Въезд на Академический мост с 3-го Июля оборудуют в две полосы в 2023

Топ на сегодня

Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись

Еще по теме

Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
Анастасия Волочкова бросила своего жениха