. Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу

46-летняя балерина Анастасия Волочкова сделала странное заявление. Звезда балета проводит отпуск на Мальдивах, куда летает каждый год. На этот раз танцовщица организовала себе продолжительный отдых на нескольких шикарных виллах и призналась, что потратила на аренду апартаментов чуть ли не 5 миллионов рублей. В Москву артистка вернется лишь 19 января, накануне дня рождения. Экс-прима Большого театра уже составила план празднования 47-летия и поделилась им с подписчиками в соцсети. Она решила собрать гостей в подмосковном СПА-отеле, расположенном недалеко от ее загородного особняка, и пригласить на вечеринку близких друзей и журналистов.«Вернусь из Мальдив накануне. В этот раз мне захотелось собрать звездный круг очень настоящих друзей. Каждого пригласила лично. Представителей достойных СМИ буду рада увидеть в фойе, где многие неоднократно брали у меня интервью. Мы давно не виделись, и мне есть что вам рассказать и чем поделиться. Смогу ответить даже на незаданные вопросы», — заинтриговала Анастасия. Однако поклонники Волочковой были несколько разочарованы ее сообщением. Они ожидали от артистки совсем другого известия – о ее грядущей свадьбе, которая должна была состояться сразу же после дня рождения. Волочкова якобы даже начала искать оленей для торжества, поскольку хотела, чтобы все было стилизовано в духе зимней сказки. Однако на Мальдивы танцовщица, судя по всему, улетела одна, без жениха Дмитрия Дюрана. Да и вряд ли бы она смогла беззаботно отдыхать на курорте, если бы ей нужно было организовывать бракосочетание. Так что в Сети уже сделали вывод, что замужество Анастасии вряд ли состоится.