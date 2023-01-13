. Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка

Актриса Анна Ардова поделилась фото с новорожденным сыном. Артистка опубликовала у себя в блоге в социальных сетях фотографию из роддома с новорожденным малышом на руках. И подчеркнула, что это вовсе не кадр со съемок, как делают многие актрисы, а реальное счастливое событие в ее жизни. Артистка рассекретила и необычное имя младенца. «Этому человеку один день! Один! И мне позволили подержать на руках это счастье. Ноам, будь здоров, счастлив, удачлив, силен, красив и богат! Урра, поздравляю!», — поделилась 53-летняя актриса радостью с поклонниками. Поклонники тут же бросились поздравлять Ардову с рождением сына, но актриса объяснила, что на самом деле это не ее сын, а сын ее племянницы, и она «является бабушкой этого чуда».Напомним, Ардова дважды была замужем. От этих браков у звезды есть дочь Софья и сын Антон. Со своим вторым мужем, актером Александром Шавриным, Ардова развелась около пяти лет назад. Мужчина ушел из жизни вскоре после расставания со звездой. Ардова долгое время не могла обрести свое счастье. И вот, наконец, в прошлом году Анна рассказала, что снова счастлива в отношениях. Правда, имя и личность своего возлюбленного артистка раскрывать не торопится. Стоит отметить, что в поисках счастья и пары Ардова даже регистрировалась в популярном приложении знакомств. Правда, знакомства там ей не понравились, и вскоре актриса удалила приложение.