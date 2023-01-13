. Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка

Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Актриса Анна Ардова поделилась фото с новорожденным сыном. Артистка опубликовала у себя в блоге в социальных сетях фотографию из роддома с новорожденным малышом на руках. И подчеркнула, что это вовсе не кадр со съемок, как делают многие актрисы, а реальное счастливое событие в ее жизни. Артистка рассекретила и необычное имя младенца. «Этому человеку один день! Один! И мне позволили подержать на руках это счастье. Ноам, будь здоров, счастлив, удачлив, силен, красив и богат! Урра, поздравляю!», — поделилась 53-летняя актриса радостью с поклонниками. Поклонники тут же бросились поздравлять Ардову с рождением сына, но актриса объяснила, что на самом деле это не ее сын, а сын ее племянницы, и она «является бабушкой этого чуда».
Напомним, Ардова дважды была замужем. От этих браков у звезды есть дочь Софья и сын Антон. Со своим вторым мужем, актером Александром Шавриным, Ардова развелась около пяти лет назад. Мужчина ушел из жизни вскоре после расставания со звездой. Ардова долгое время не могла обрести свое счастье. И вот, наконец, в прошлом году Анна рассказала, что снова счастлива в отношениях. Правда, имя и личность своего возлюбленного артистка раскрывать не торопится. Стоит отметить, что в поисках счастья и пары Ардова даже регистрировалась в популярном приложении знакомств. Правда, знакомства там ей не понравились, и вскоре актриса удалила приложение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"
Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова:
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Наступает самый опасный день
Наступает самый опасный день
Певица Слава похвасталась беременным животом
Певица Слава похвасталась беременным животом
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном
Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков
Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков
Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
Анастасия Волочкова решила широко отметить день рождения, а не свадьбу
Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу
Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по
Что нужно сделать на Старый Новый год 2023
Что нужно сделать на Старый Новый год 2023
Въезд на Академический мост с 3-го Июля оборудуют в две полосы в 2023 году
Въезд на Академический мост с 3-го Июля оборудуют в две полосы в 2023

Топ на сегодня

Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись

Еще по теме

Анна Ардова рассказала, как заботилась об умирающем муже
Мама Анны Ардовой отказалась помогать ей с ребенком
Дочь Анны Ардовой: «Не могу сказать, что справилась с горем. На заставке телефона фото – мы с папой»
Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак