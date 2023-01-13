. Анна Семенович призналась, что сильно растолстела

Певица и ведущая Анна Семенович рассказала, что болезнь сказалась на ее внешности. Артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем. 42-летняя звезда вынуждена ежедневно горстями пить лекарства из-за последствий коронавирусной инфекции. Она рассказала, что некоторое время назад в третий раз переболела ковидом и до сих пор не смогла полностью восстановиться. Всё началось с головных болей, но впоследствии обессиленная певица уже не могла даже встать с кровати. Семенович уверяет, что никогда себя так плохо не чувствовала. Врачи назначали ей реабилитационную терапию. Знаменитость спасают капельницами, БАДами и витаминами. Медики пытаются разобраться с тем, что конкретно происходит с иммунитетом Семенович. Кстати, на время лечения ей пришлось отказаться от занятий спортом и диеты, из-за чего её вес начал резко расти.«Поскольку все это время я лежала дома, а спортом заниматься было нельзя, то я успела набрать лишних килограммов», — волнуется Семенович. Впрочем, артистка имеет большой опыт в похудении и диетах, поэтому наверняка сможет быстро вернуться в форму. В крайнем случае она всегда может повторить опыт перенесенной в прошлом году пластической операции. Тогда Семенович решилась на «откачку жира» из проблемных зон, сообщает «КП». Между прочим, за последние пару недель сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса попали в больницы. Накануне, например, стало известно о госпитализации Людмилы Поргиной. Артистка обратилась за помощью из-за обострения неизлечимой болезни.