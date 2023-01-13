. Артемия Троицкого включили в реестр иноагентов

Минюст включил музыкального критика Артемия Троицкого в реестр иноагентов

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого. Соответствующая запись появилась в перечне на сайте ведомства.

Ранее Минюст России включил в тот же список актера Артура Смольянинова. Кроме того, в реестр включены бывший священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов, бывший координатор пермского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской) Сергей Ухов, журналист Александр Шелест, и ООО «Тенес» иноагента Михаила Зыгаря.

На данный момент в перечне иностранных агентов 522 записи.

11 января губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил артиста Максима Галкина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) региональных наград. Отмечается, что такое решение принято «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного».