. Артур Смольянинов - «ничтожество и моральный урод», заявил Худяков

Худяков жестко прошелся по опальному актеру Артуру Смольянинову. Родительница беглого артиста попыталась оправдать своего наследника. Мама Артура Смольянинова Мария Смольянинова попыталась оправдать своего сына, который наговорил кошмарных вещей про Россию и соотечественников. Напомним, звезда «9 роты» заявил, что готов воевать против своих и, мало того, пожелал радиоактивного пепла соотечественникам. Дома у Смольянинова остались двое детей, мама, братья, сестра и другие родственники.Родительница актера сказала журналистам КП, что ее сына якобы на самом деле подставил журналист, который вывел его из себя и вырвал из контекста часть фраз. Политик Роман Худяков искренне пожалел маму Смольянинова, которой приходится сейчас терпеть такой позор из-за сына, а вот актеру он не находит оправданий. «Мама всегда остается мамой. Даже если сын у нее — полное ничтожество и предатель Родины. Она будет до последнего поддерживать сына. И правильно. Такова доля матери и ее порой очень тяжелый удел, если сын оказался таким вот моральным уродом. Вам его жалко?! Мне — нет!» — написал в соцсетях Худяков.