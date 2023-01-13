. Банковские счета Ксении Собчак были заморожены

Ведущая и журналистка Ксения Собчак может остаться без средств к существованию. Вскрылись новые факты о компаниях, принадлежащих Ксении Собчак. Стало известно, что налоговая служба России наложила запрет на операции по счетам рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July. Обе компании принадлежат известной журналистке и светской львице Ксении Собчак.Как свидетельствуют документы налогового ведомства, ограничения связаны с долгами. Их сумма превышает 480 тыс. рублей. Запрет был введен еще в сентябре прошлого года, но достоянием общественности это стало только сейчас, сообщает «RT». Напомним, это не единственные претензии государственных органов, в которых фигурирует фамилия Ксении Собчак. Сейчас идет следствие в отношении сотрудничавших с Ксенией Собчак коммерческого директора Кирилла Суханова и редактора Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского по обвинению в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.