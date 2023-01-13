. Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
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Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

Билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

Билайн бизнес и ООО «Техномер» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области IoT. Компания будет оснащать «умные» газовые счетчики универсальными сим-картами со специализированным тарифным планом. Данное решение обеспечивает бесперебойность передачи данных, а также максимально эффективно расходует средства абонента.

ООО «Техномер» является одним из перспективных производителей узлов учета газа, выпускающих интеллектуальные приборы, как, например, СМТ Смарт. Данный прибор, оснащенный модемом для передачи данных, выполняет свою функцию на базе телеметрии. Счетчик в автоматическом режиме определяет объём потребленного газа и отправляет данные на сервер компании-поставщика ресурсов. Это помогает избежать начислений по установленному нормативу. А если прибор получает сигнал об утечке, то он, при помощи специального клапана перекрывает подачу газа и оповещает пользователя в мобильном приложении и специальную службу о внештатной ситуации.

Билайн бизнес предложил для данного проекта комплексное решение, в основе которого лежит универсальная сим-карта, работающая в сетях всех операторов. Благодаря встроенному программному обеспечению сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом и подключается именно к нему.

Подписанное соглашение позволяет Техномеру поставлять заказчикам приборы учета, без необходимости предварительного анализа качества мобильной связи на местности, откуда предстоит передавать данные. Такое решение является весьма актуальным для производителей приборов учета, так как оборудование может поставляться и использоваться в любых локациях РФ. При этом отсутствует необходимость проведения мониторинга качества связи и определения оператора, через которого будет осуществляться передача данных.

Решение от билайн также включает в себя индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплаченный тариф на весь срок поверки счетчика, что весьма удобно для клиентов.

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По материалам: irk

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