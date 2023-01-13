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Брат Дани Милохина признался, почему он не хочет возвращаться в Россию

Брат Дани Милохина признался, почему он не хочет возвращаться в Россию
Тиктокер Даня Милохин сбежал в Америку. В Сети появилось фото Дани Милохина, на котором он позирует без… трусов. По мнению брата певца, снимок опубликовал Саша Стоун. Илья вступился за опозоренного родственника. «Недавно произошел конфликт между моим братом и Сашей Стоуном. Я списывался с Даней, узнавал, когда он вернется в Россию, уже хочется увидеться и решить все наши прошлые обиды. Но он говорит, не хочет возвращаться из-за клипа», — заявил 22-летний певец. Илья может лично встретиться с обидчиком Дани и решить все вопросы с глазу на глаз. «Готов отстоять честь Милохиных, поэтому, Саня, пока мой брат работает за границей, ты мне можешь писать в любое время. Пока он в отъезде, не нужно ничего сливать; все ошибаются, в том числе и твоя девушка. Лучше бы следил за ее сливами, чем за сливами мужчин», — добавил он.
В конце октября Даня по собственному желанию ушел из проекта «Ледниковый период». После этого музыкант уехал за границу, где веселится и снимает новые ролики. «Я не могу делать то, что я не хочу делать. В 2021 году я с удовольствием занимался «Ледниковым периодом», потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В 2022-м я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, свалю. Они сказали: «Мы готовы». И я свалил», — объяснял Милохин. С того времени 21-летний певец не комментирует скандальные выходки и не обращает внимания на хейтеров. Что касается Стоуна, то и с ним Даня прекратил словесную перепалку, только, как оказалось, Саша не собирается зарывать топор войны…
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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