. Что нужно сделать на Старый Новый год 2023

В Старый Новый год 2023 можно сделать то, что не удалось 31 декабря. Этот праздник наполнен интересными традициями и запретами, весельем и радостью.

Традиции празднования Старого Нового года

Старый Новый год – один из самых любимых праздников россиян. Этот день принято проводить шумно и радостно.





Старый Новый год станет отличным поводом навестить близких и родных. Общение должно приносит радость, вдохновлять на новые подвиги. Правильный настрой поможет реализовать запланированное. Уже с самого утра принято накрывать пышный стол. Сначала готовят легкие блюда, а вечером – самые лучшие угощения. Что принято готовить на Старый Новый год:

кутья;

пироги;

блинчики;

холодец;

вареники;

пирожки;

салаты.

На Старый Новый год принято мириться, решать давние конфликты, забывать былые обиды. Достаточно позвонить старому товарищу или родственнику и попросить прощения.





В доме принято ставить соломенное чучело. На Руси верили, что оно отгоняет злых духов. 14 января чучело сжигали на перекрестке. Люди также прыгали через костер, чтобы избавиться от накопившегося негатива.

Вечером принято щедровать. Некоторые люди переодевались в чудные костюмы, надевали маски и рассказывали стихи и колядки. Согласно традициям, утром нужно ходить по гостям и посыпать прихожие зерном. Хозяевам всего самого хорошего. Те в свою очередь дарят гостям небольшие подарки или деньги, также их могли накормить в знак благодарности. Стоит отметить, что посевать разрешается только мужчинам и мальчикам.

Старый Новый год с большим нетерпением ждут девушки. Ведь можно немного заглянуть в будущее, узнать побольше о своем суженом. Принято гадать на хлебе, луковице, расческе, книге.





Многие традиции празднования Старого Нового года в современном мире потеряли свою актуальность. В этот день люди стараются сделать все, что не успели 31 декабря. Например:

вновь загадать заветное желание;

посмотреть праздничные концерты;

провести время в кругу близких и родных;

вручить подарки, которые не удалось вручить 31 декабря.

Дом на Старый Новый год старались привести в порядок, красиво украсить помещение.

Что нельзя делать на Старый Новый год





За долгие годы празднования, Старый Новый год обзавелся запретами. В этот день нельзя давать в долг, иначе бедность не будет покидать дом долгое время. Решение финансовых вопросов также лучше отложить на другой день. Есть риск потерять большую сумму денег.

На Старый Новый год запрещается произносить слово «тринадцать», выносить мусор, устраивать генеральную уборку. Не рекомендуется проводить праздник в женской компании. Есть риск провести весь год в одиночестве.