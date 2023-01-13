Что такое Холостая Луна и чего нельзя делать в этот период
Таролог Мария Рэй рассказала, что Холостая Луна в начале 2023 года может спутать ваши карты. Но она поделилась советами, чего категорически нельзя делать в этот период, а какие действия, наоборот, принесут удачу и успех.
Что такое Холостая Луна, влияние на людей
Земной спутник за лунный месяц проходит через все созвездия зодиакального круга. Но она не сразу входит в новый знак. Некоторое время, от пару минут до нескольких часов, она находится вне созвездий. Именно тогда Луну называют Холостой или без курса.
В эти моменты она может вступать в аспекты с планетами. Они могут быть положительными (с Венерой) или негативными (с Марсом, Юпитером).
Период Холостой Луны называют неэффективным. В это время не стоит планировать что-то важное. Луна без курса повышает эмоциональность, делает людей более импульсивными и забывчивыми. Не лучшие качества для серьезных сделок, переговоров.
Холостая Луна может вас рассорить с друзьями и любимыми. Под ее влиянием люди становятся более чувствительными к критике. В общении сложнее верно понять друг друга. Исключение ― Луна без курса взаимодействует с Венерой. Эта планета делает коммуникацию более приятной и эффективной.
Когда будет Холостая Луна в январе-марте 2023 года
Земной спутник находится вне созвездий примерно раз в два с половиной дня. Всего несколько минут или часов могут сыграть решающую роль в вашей жизни. Поэтому так важно планировать свои занятия в этот особый период. В этом поможет расписание Холостой Луны на три месяца.
Как видите, гораздо длительнее период земного спутника без курса в зимние месяцы. Уже в марте он существенно укорачивается. Но нужно смотреть не на его длительность, а на взаимодействие Луны с планетами.
Чего категорически нельзя делать
Холостая Луна в негативном аспекте больше всего влияет на финансовую сферу. Поэтому в этот период не стоит заниматься тем, что может навредить вашему кошельку. Самые неблагоприятные занятия:
- поиск нового места работы, собеседования;
- одалживание денег;
- участие в различных конкурсах, тендерах;
- заключение сделок;
- проведение проверки;
- составление отчета;
- покупка автомобиля или недвижимости.
Впрочем, не сбрасывайте со счетов и личную жизнь. В напряженный период не стоит отправляться в путешествие, жениться или разводиться, выяснять отношения.
Что стоит делать в этот период
Активные действия в период Луны без курса не принесут ожидаемых результатов. Поэтому лучше уделите время созерцанию. Изучайте тайны мира, расшифровывайте свои сны, займитесь медитацией. Холостая Луна делает более удачными такие дела:
- общение с близкими людьми;
- духовные практики;
- отдых в одиночестве;
- поиск решения проблем;
- рутинные рабочие или домашние дела.
В эти уникальные часы стоит заняться чем-то неспешным. Ненавязчивое общение, наведение порядка в мыслях, йога, медитация или прогулка на свежем воздухе ― выбирайте, что вам милее.
Холостая Луна может помочь познакомиться с собой. Она дает достаточно энергии для того, чтобы духовные практики были максимально эффективными.