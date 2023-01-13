. Что такое Холостая Луна и чего нельзя делать в этот период

Таролог Мария Рэй рассказала, что Холостая Луна в начале 2023 года может спутать ваши карты. Но она поделилась советами, чего категорически нельзя делать в этот период, а какие действия, наоборот, принесут удачу и успех.

Что такое Холостая Луна, влияние на людей

Земной спутник за лунный месяц проходит через все созвездия зодиакального круга. Но она не сразу входит в новый знак. Некоторое время, от пару минут до нескольких часов, она находится вне созвездий. Именно тогда Луну называют Холостой или без курса.

В эти моменты она может вступать в аспекты с планетами. Они могут быть положительными (с Венерой) или негативными (с Марсом, Юпитером).





Период Холостой Луны называют неэффективным. В это время не стоит планировать что-то важное. Луна без курса повышает эмоциональность, делает людей более импульсивными и забывчивыми. Не лучшие качества для серьезных сделок, переговоров.

Холостая Луна может вас рассорить с друзьями и любимыми. Под ее влиянием люди становятся более чувствительными к критике. В общении сложнее верно понять друг друга. Исключение ― Луна без курса взаимодействует с Венерой. Эта планета делает коммуникацию более приятной и эффективной.

Когда будет Холостая Луна в январе-марте 2023 года

Земной спутник находится вне созвездий примерно раз в два с половиной дня. Всего несколько минут или часов могут сыграть решающую роль в вашей жизни. Поэтому так важно планировать свои занятия в этот особый период. В этом поможет расписание Холостой Луны на три месяца.





Как видите, гораздо длительнее период земного спутника без курса в зимние месяцы. Уже в марте он существенно укорачивается. Но нужно смотреть не на его длительность, а на взаимодействие Луны с планетами.

Чего категорически нельзя делать

Холостая Луна в негативном аспекте больше всего влияет на финансовую сферу. Поэтому в этот период не стоит заниматься тем, что может навредить вашему кошельку. Самые неблагоприятные занятия:

поиск нового места работы, собеседования;

одалживание денег;

участие в различных конкурсах, тендерах;

заключение сделок;

проведение проверки;

составление отчета;

покупка автомобиля или недвижимости.

Впрочем, не сбрасывайте со счетов и личную жизнь. В напряженный период не стоит отправляться в путешествие, жениться или разводиться, выяснять отношения.

Что стоит делать в этот период





Активные действия в период Луны без курса не принесут ожидаемых результатов. Поэтому лучше уделите время созерцанию. Изучайте тайны мира, расшифровывайте свои сны, займитесь медитацией. Холостая Луна делает более удачными такие дела:

общение с близкими людьми;

духовные практики;

отдых в одиночестве;

поиск решения проблем;

рутинные рабочие или домашние дела.

В эти уникальные часы стоит заняться чем-то неспешным. Ненавязчивое общение, наведение порядка в мыслях, йога, медитация или прогулка на свежем воздухе ― выбирайте, что вам милее.

Холостая Луна может помочь познакомиться с собой. Она дает достаточно энергии для того, чтобы духовные практики были максимально эффективными.