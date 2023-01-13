. Что такое Холостая Луна и чего нельзя делать в этот период
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Что такое Холостая Луна и чего нельзя делать в этот период

Что такое Холостая Луна и чего нельзя делать в этот период

Таролог Мария Рэй рассказала, что Холостая Луна в начале 2023 года может спутать ваши карты. Но она поделилась советами, чего категорически нельзя делать в этот период, а какие действия, наоборот, принесут удачу и успех.

Что такое Холостая Луна, влияние на людей 

Земной спутник за лунный месяц проходит через все созвездия зодиакального круга. Но она не сразу входит в новый знак. Некоторое время, от пару минут до нескольких часов, она находится вне созвездий. Именно тогда Луну называют Холостой или без курса. 

В эти моменты она может вступать в аспекты с планетами. Они могут быть положительными (с Венерой) или негативными (с Марсом, Юпитером). 


Период Холостой Луны называют неэффективным. В это время не стоит планировать что-то важное. Луна без курса повышает эмоциональность, делает людей более импульсивными и забывчивыми. Не лучшие качества для серьезных сделок, переговоров. 

Холостая Луна может вас рассорить с друзьями и любимыми. Под ее влиянием люди становятся более чувствительными к критике. В общении сложнее верно понять друг друга. Исключение ― Луна без курса взаимодействует с Венерой. Эта планета делает коммуникацию более приятной и эффективной.

Когда будет Холостая Луна в январе-марте 2023 года

Земной спутник находится вне созвездий примерно раз в два с половиной дня. Всего несколько минут или часов могут сыграть решающую роль в вашей жизни. Поэтому так важно планировать свои занятия в этот особый период. В этом поможет расписание Холостой Луны на три месяца.


Как видите, гораздо длительнее период земного спутника без курса в зимние месяцы. Уже в марте он существенно укорачивается. Но нужно смотреть не на его длительность, а на взаимодействие Луны с планетами.

Чего категорически нельзя делать

Холостая Луна в негативном аспекте больше всего влияет на финансовую сферу. Поэтому в этот период не стоит заниматься тем, что может навредить вашему кошельку. Самые неблагоприятные занятия:

  • поиск нового места работы, собеседования;
  • одалживание денег;
  • участие в различных конкурсах, тендерах;
  • заключение сделок; 
  • проведение проверки;
  • составление отчета;
  • покупка автомобиля или недвижимости.

Впрочем, не сбрасывайте со счетов и личную жизнь. В напряженный период не стоит отправляться в путешествие, жениться или разводиться, выяснять отношения.

Что стоит делать в этот период


Активные действия в период Луны без курса не принесут ожидаемых результатов. Поэтому лучше уделите время созерцанию. Изучайте тайны мира, расшифровывайте свои сны, займитесь медитацией. Холостая Луна делает более удачными такие дела:

  • общение с близкими людьми;
  • духовные практики;
  • отдых в одиночестве;
  • поиск решения проблем;
  • рутинные рабочие или домашние дела.

В эти уникальные часы стоит заняться чем-то неспешным. Ненавязчивое общение, наведение порядка в мыслях, йога, медитация или прогулка на свежем воздухе ― выбирайте, что вам милее.

Холостая Луна может помочь познакомиться с собой. Она дает достаточно энергии для того, чтобы духовные практики были максимально эффективными. 

# Общество
По материалам: rsute

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