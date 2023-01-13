. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал Камилу Валиеву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы от 25 декабря 2021 года, следует из заявления.

О завершении расследования РУСАДА «Парламентская газета» сообщала 14 сентября. 7 февраля Валиева стала олимпийской чемпионкой в Пекине в командном турнире, однако ее допинг-проба, взятая еще в декабре 2021 года, позже показала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от соревнований.