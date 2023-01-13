. Дмитрий Наразаров рискует накликать на себя беду

Актер Дмитрий Назаров выступает за сбежавших артистов. На днях Дмитрий Назаров дал интервью, в котором осыпал комплиментами уехавшего в Израиль Анатолия Белого. Кроме того, звезда «Кухни» записал несколько песен, где раскритиковал спецоперацию. Теперь актер рискует остаться без работы. Дмитрий Назаров не только снимается в кино и играет в МХТ, но и гастролирует с постановками по городам России. До этого года артист успешно выступал, но теперь его настигли неприятности: стали отменяться концерты. Например, спектакль «Корень любви» в Нижнем Тагиле сняли без всякого предупреждения. По данным СМИ, местные жители не захотели видеть Дмитрия Юрьевича на сцене Дворца молодежи.Назаров скандал никак не комментирует. Артист продолжает репетировать в МХТ и готовится к очередным пьесам. Зато Дмитрий Юрьевич с гордостью говорит об Анатолии Белом, который эмигрировал в Израиль. По словам Назарова, артисты театра положительно отнеслись к его увольнению, а некоторые и вовсе последовали примеру и тоже уехали за рубеж. «Толя очень переживал: приходил в театр, запирался в гримерке, выходил на сцену и тянул лямку до конца сезона. Как только он сыграл последний спектакль — улетел. Кто бы не злобствовал, а Толя на сегодняшний за границей день репетирует в двух пьесах. Он работает, параллельно учит язык», — делился Назаров в беседе с Ксенией Лариной.