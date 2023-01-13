. Движок VK для создания игр планируют портировать на Xbox Series X | S





За последние несколько месяцев появлялось немало информации о планах в России разработать отечественный движок для создания игр, который составит конкуренцию Unity и Unreal Engine. Похоже, что наиболее реалистичные планы у VK, и уже появилась «дорожная карта» по созданию и развитию такого движка. Ее опубликовал портал ТАСС, ссылаясь на планы развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение».

Интересно, что в «дорожной карте» по развитию движка VK отдельно прописаны планы по портированию его на современные игровые консоли. Следующим образом выглядит дорожная карта целиком:

январь-октябрь 2023 года — разработка базового редактора для создания игр на движке, а также прототипов визуализатора для В2В-сегмента и первой референсной игры;октябрь 2023 года — июль 2024 года — разработка продвинутого редактора скриптов и портирование движка на Playstation и Xbox Series X | S;июль 2024 года — апрель 2025 года — доработка полнофункционального редактора для создания игр;до конца 2025 года — релиз первой референсной игры на движке и порт движка на мобильные платформы.