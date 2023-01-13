. Джонсон планирует посетить Украину и подорвать авторитет Сунака

Guardian: Джонсон планирует посетить Украину, чем может подорвать авторитет Сунака

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует в скором времени посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Таким образом он может подорвать авторитет Риши Сунака, возглавляющего британское правительство, сообщает газета The Guardian.

«Конфликт далек от завершения. Борису не следует давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает Даунинг-стрит, 10», — заявил председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд, отметив, что тому стоит воздержаться от вмешательства в официальные отношения между двумя странами.

Другой депутат высказал предположение, что поездка Джонсона в Киев рассчитана на то, чтобы сделать из него более привлекательного оратора для последующих международных выступлений. Отмечается, что бывший премьер зарабатывает большие деньги, выступая с разного рода речами.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал добиться того, чтобы в 2023 году инфляция в стране сократилась вдвое.