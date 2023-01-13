. Екатерина Волкова показала подросшего внука
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Волкова показала подросшего внука

Екатерина Волкова показала подросшего внука
Звезда сериалов «Next» и «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова в феврале прошлого года стала бабушкой. Во время беременности дочь Екатерины Волковой рассталась с отцом будущего ребенка. Поэтому мама окружила ее заботой и даже присутствовала на родах. Волкова поддерживала Валерию в момент появления на свет мальчика. По ее словам, она беспокоилась за дочь и массировала ей поясницу, чтобы облегчить боль во время схваток. Актриса признавалась, что ее популярность сыграла на руку дочери. «Нам повезло с роддомом. Мне повезло что я звезда медицинского сериала на НТВ «Скорая помощь», потому что меня все медработники сразу узнали все было решено очень быстро. Нам бесплатно все дали», — рассказывала актриса. Екатерина старается уделять все свободное время малышу. Вчера она провела с ним вечер.В личном блоге Екатерина Волкова опубликовала фото внука. Мальчик находился в домашней обстановки. В подписи к снимку артистка указала, что Тимофей отказывался ложиться спать.
Кроме Валерии у Волковой есть сын Богдан и дочь Александра, которые появились на свет в союзе актрисы театра и кино с Эдуардом Лимоновым. Волкова познакомилась с писателем в 2005 году. Екатерина откровенно заявляла, что это была любовь с первого взгляда. Под влиянием супруга артистка кардинально сменила имидж, побрившись налысо. Кроме того, она стала сочинять песни и увлекаться оппозиционными идеями.
Писатель скончался два года назад от онкологии. Актриса чтит его память и отзывается о покойном супруге исключительно в положительном ключе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп знакам зодиака с 16 по 22 января
Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на Украине
В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся»
Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Риту Дакоту пригласили на юбилей экс-свекрови
Риту Дакоту пригласили на юбилей экс-свекрови
Банковские счета Ксении Собчак были заморожены
Банковские счета Ксении Собчак были заморожены
Дмитрий Наразаров рискует накликать на себя беду
Дмитрий Наразаров рискует накликать на себя беду
Татьяна Навка опубликовала фото с дочками в честь «нестандартного праздника»
Татьяна Навка опубликовала фото с дочками в честь «нестандартного
Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»
Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров

Еще по теме

Екатерина Волкова наслаждается «амплуа бабушки»
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и присутствовала при родах
Екатерина Волкова показала загорелую фигуру в красном бикини