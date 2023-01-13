. Екатерина Волкова показала подросшего внука

Звезда сериалов «Next» и «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова в феврале прошлого года стала бабушкой. Во время беременности дочь Екатерины Волковой рассталась с отцом будущего ребенка. Поэтому мама окружила ее заботой и даже присутствовала на родах. Волкова поддерживала Валерию в момент появления на свет мальчика. По ее словам, она беспокоилась за дочь и массировала ей поясницу, чтобы облегчить боль во время схваток. Актриса признавалась, что ее популярность сыграла на руку дочери. «Нам повезло с роддомом. Мне повезло что я звезда медицинского сериала на НТВ «Скорая помощь», потому что меня все медработники сразу узнали все было решено очень быстро. Нам бесплатно все дали», — рассказывала актриса. Екатерина старается уделять все свободное время малышу. Вчера она провела с ним вечер.В личном блоге Екатерина Волкова опубликовала фото внука. Мальчик находился в домашней обстановки. В подписи к снимку артистка указала, что Тимофей отказывался ложиться спать.Кроме Валерии у Волковой есть сын Богдан и дочь Александра, которые появились на свет в союзе актрисы театра и кино с Эдуардом Лимоновым. Волкова познакомилась с писателем в 2005 году. Екатерина откровенно заявляла, что это была любовь с первого взгляда. Под влиянием супруга артистка кардинально сменила имидж, побрившись налысо. Кроме того, она стала сочинять песни и увлекаться оппозиционными идеями.Писатель скончался два года назад от онкологии. Актриса чтит его память и отзывается о покойном супруге исключительно в положительном ключе.