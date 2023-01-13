. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2022 года составила более полумиллиона человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Естественная убыль населения за 11 месяцев 2022 года составила более полумиллиона человек

Естественная убыль населения за 11 месяцев 2022 года составила более полумиллиона человек

Естественная убыль населения за 11 месяцев 2022 года составила более полумиллиона человек

Естественная убыль населения России в январе-ноябре 2022 года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 543,4 тысячи человека, сообщает Росстат.

Смертность за 11 месяцев 2022 года сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 21,9 процента — с 2,23 миллиона до 1,741 миллиона человек. За 11 месяцев 2022 года родились 1,197 миллиона человек — меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1,284 миллиона).

Число браков за 11 месяцев прошлого года выросло на 13,3 процента, число разводов — на 6,2 процента по сравнению с 11 месяцами 2021 года.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Еще по теме

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек
В России снизилась смертность
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года