. Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров надел обручальное кольцо

Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
По слухам, певец Филипп Киркоров женился.   Артист вернулся после новогодних каникул максимально открытым для общения. Если раньше он избегал личных вопросов, то теперь охотно раскрывает публике свои секреты. На днях, например, король поп-музыки честно совершил «каминг-аут» на тему своих пластических операций. 55-летний певец сознался, что перенес операцию по омоложению и даже представил публике своего личного хирурга. Им оказался Тимур Хайдаров, пообещавший и дальше работать над преображением Киркорова. Правда, глядя на свежие фото артиста, трудно представить, как еще можно улучшить его внешность.
На днях Киркоров провел концерт в Дубае, на котором он впервые публично продемонстрировал результат пластики. Пока фанаты, очарованные его красотой, разглядывали нового лицо певца, другие гости мероприятия обратили внимание на другую едва заметную, но важную деталь его образа. Филипп Бедросович вышел на сцену с кольцом на безымянном пальце правой руки. Это украшение сильно отличалось от остальных аксессуаров, надетых певцом на выступление. В Сети озабоченно обсуждают возможную тайную свадьбу главной звезды российского шоу-бизнеса. «Неужели певец наконец-то женился?» — удивляются сплетники. Напомним, что Киркоров официальны был женат только один раз. На протяжении 11 лет он строил семью с Аллой Пугачевой. Сейчас бывшие супруги не общаются, но певец всё равно в любых ситуациях заступается за Примадонну.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Еще по теме

Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров считает, что его заказали в России