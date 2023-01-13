. Филипп Киркоров надел обручальное кольцо

По слухам, певец Филипп Киркоров женился. Артист вернулся после новогодних каникул максимально открытым для общения. Если раньше он избегал личных вопросов, то теперь охотно раскрывает публике свои секреты. На днях, например, король поп-музыки честно совершил «каминг-аут» на тему своих пластических операций. 55-летний певец сознался, что перенес операцию по омоложению и даже представил публике своего личного хирурга. Им оказался Тимур Хайдаров, пообещавший и дальше работать над преображением Киркорова. Правда, глядя на свежие фото артиста, трудно представить, как еще можно улучшить его внешность.На днях Киркоров провел концерт в Дубае, на котором он впервые публично продемонстрировал результат пластики. Пока фанаты, очарованные его красотой, разглядывали нового лицо певца, другие гости мероприятия обратили внимание на другую едва заметную, но важную деталь его образа. Филипп Бедросович вышел на сцену с кольцом на безымянном пальце правой руки. Это украшение сильно отличалось от остальных аксессуаров, надетых певцом на выступление. В Сети озабоченно обсуждают возможную тайную свадьбу главной звезды российского шоу-бизнеса. «Неужели певец наконец-то женился?» — удивляются сплетники. Напомним, что Киркоров официальны был женат только один раз. На протяжении 11 лет он строил семью с Аллой Пугачевой. Сейчас бывшие супруги не общаются, но певец всё равно в любых ситуациях заступается за Примадонну.