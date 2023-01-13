. Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае

55-летний певец Филипп Киркоров удивил своим преображением. Артист продолжает удивлять поклонников изменениями во внешности. Оказалось, что артист омолодил не только лицо, но и поработал над своим телом, поэтому теперь может похвастаться стройным и подтянутым торсом. Преобразившегося поп-короля смогли наблюдать накануне вечером гости частной вечеринки в Дубае, где артист бодро расхаживал по сцене в обтягивающих брюках и черной футболке, подчеркивающей отсутствие у него лишних килограммов. В Сети предположили, что Киркоров взял пример с Давида Манукяна и решился на липосакцию и скульптурирование тела, так что теперь наверняка блеснет и голым торсом на пляже.«Киркоров, похоже, не только фейс подтянул, но и жирок откачал у пластического хирурга. На вечеринке в Дубае прямо сейчас вместо привычного уставшего поп-короля, который еще в прошлом году стал «лицом эмоционального выгорания», поет, пляшет и обнимает дам какой-то двойник Александра Панайотова», — пошутили авторы Telegram-канала «НеМалахов». Стоит отметить, что певец не скрывает, что под Новый год обратился к пластическому хирургу. Артист признался, что давно уже подправляет таким образом свою внешность и на его лице не осталось ни одного участка, которого бы не касался скальпель. Киркоров уточнил, что сознательно идет на подобные процедуры, чтобы оставаться молодым и нравиться поклонникам. Кроме того, если верить поп-королю, его организм пока хорошо переносит хирургические вмешательства и восстановление проходит без особых проблем. Поэтому Филипп уже намекнул, что у него в планах еще не одна пластика — и всё ради того, чтобы появиться весной на концертах в честь своего дня рождения с шикарным лицом и телом.