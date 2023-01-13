. Где можно пройти повышение квалификации по БДД

Обеспечение безопасности дорожного движения является неотъемлемой сферой любого населенного пункта. Далеко не всегда сигнальное оборудование может работать самостоятельно. Поэтому в каждом городе работают инспекторы. Специалист по БДД проходит обучение, которое длится несколько лет. После этого он должен проходить повышение квалификации каждые 5 лет. Это необходимо для поддержания навыков и карьерного роста. А поможет в этом ИКЦ «Эксперт» - организация, которая проводит подготовку и переподготовку специалистов.

Как проходит повышение квалификации

Раньше обучение специалистов предполагало только очную форму. Приходилось каждый день посещать учебное заведение, на что не у всех хватало времени. Основной проблемой в повышении квалификации было обязательное посещение курсов. Не в каждом населенном пункте были подходящие для этого заведения. Но прогресс не стоит на месте и многое в процедуре изменилось.

Сегодня можно пройти повышение квалификации дистанционно. В среднем курс длится 256 часов. Услуга имеет приемлемую цену и позволяет сэкономить много времени специалиста. После прохождения процедуры каждый сотрудник получает более высокий уровень, что позволяет больше зарабатывать и брать под свою ответственность более серьезные задачи.

В программе повышения квалификации подробно освещаются следующие темы:

Эксплуатация транспортных средств. Позволяет инспекторам определить возможности машин, опытность водителей и прочие аспекты.

Организация безопасности дорожного движения. Важнейшая дисциплина. Специалист должен знать эту тему на все 100%, чтобы снизить вероятность ДТП.

Требования к транспортным средствам и их состоянию. Тема необходима для качественной проверки ТС и документации о ТО.

Охрана труда и пожарная безопасность в машине. Данный аспект позволяет значительно снизить количество пострадавших даже в ДТП с возгораниями.

Полный список тем всегда можно уточнить в учреждении, в котором планируется проходить подготовку.

Куда обратиться за повышением квалификации

Сегодня достаточно много учреждений, которые предлагают такую услугу. Можно обратиться в ИКЦ «Эксперт» или аналогичные организации. Своевременное повышение квалификации ответственных за БДД позволяет продвинуться по карьерной лестнице, получать солидную зарплату и постоянно поддерживать высокий уровень знаний в этой сфере. Рекомендуется планировать процедуру, чтобы не выбиваться из рабочего графика.